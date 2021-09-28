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Posted 28 сентября 2021, 10:33

Published 28 сентября 2021, 10:33

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

За месяц в Прикамье коронавирус нашли у 123 младенцев: статистика по заболеваемости детей

За месяц в Прикамье коронавирус нашли у 123 младенцев: статистика по заболеваемости детей

28 сентября 2021, 10:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Всего на сегодня более 5,5 тыс. детей являются контактными по коронавирусу.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отчитался о заболеваемости детей коронавирусом. В Пермском крае с 30 августа по 26 сентября коронавирус диагностировали у 123 детей до года, у 642 детей от года до 6 лет, у 993 детей от 7 до 14 лет, у 419 детей от 15 до 17 лет.

«Больше половины заболевших в Пермском крае инфицированы индийским штаммом вируса. А передают коронавирус в основном в семьях», — рассказывает главный санитарный врач Виталий Костарев.

Всего по данным на 27 сентября в регионе разобщено 217 классов в школах и 63 - в детских салах. Больше всего контактных в школах — 3 819 человек, в детских садах — 806, в средних учебных заведениях — 952. Всего контактных по коронавирусу — 5 577.

#Общество#Коронавирус в Перми
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