За месяц в Прикамье коронавирус нашли у 123 младенцев: статистика по заболеваемости детей

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отчитался о заболеваемости детей коронавирусом. В Пермском крае с 30 августа по 26 сентября коронавирус диагностировали у 123 детей до года, у 642 детей от года до 6 лет, у 993 детей от 7 до 14 лет, у 419 детей от 15 до 17 лет.