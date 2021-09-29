Известного пермского политолога Виталия Ковина признали иноагентом

«Мне только одно не понятно, как я стал СМИ? Сотрудничество с «Голосом», которое многократно пытались признать ИА — это я понимаю. Отягчающее обстоятельство в виде старшей дочери, которая живет Шотландии — это я тоже понимаю. Но… СМИ? Давать комментарии журналистам, писать у себя в соцсетях, публиковать свое экспертное мнение на сайте «Голоса». Этого всего достаточно, чтобы тебя признали самостоятельным СМИ?» — написал Виталий Ковин на своей странице в Facebook.