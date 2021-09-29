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Posted 29 сентября 2021, 16:34

Published 29 сентября 2021, 16:34

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Известного пермского политолога Виталия Ковина признали иноагентом

Известного пермского политолога Виталия Ковина признали иноагентом

29 сентября 2021, 16:34
Фото: Properm.ru.
Виталий Ковин на протяжении долгого времени занимается защитой прав избирателей на выборах в составе организации «Голос»*.

Минюст РФ сегодня, 29 сентября, включил в список иноагентов председателя пермского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом) Виталия Ковина. Информация об этом опубликована на сайте министерства. Также в список попали еще 19 человек, связанных с организацией.

«Мне только одно не понятно, как я стал СМИ? Сотрудничество с «Голосом», которое многократно пытались признать ИА — это я понимаю. Отягчающее обстоятельство в виде старшей дочери, которая живет Шотландии — это я тоже понимаю. Но… СМИ? Давать комментарии журналистам, писать у себя в соцсетях, публиковать свое экспертное мнение на сайте «Голоса». Этого всего достаточно, чтобы тебя признали самостоятельным СМИ?» — написал Виталий Ковин на своей странице в Facebook.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в список иностранных агентов в августе этого года. Также в список в течение года внесли Insider*, «Первое антикоррупционное СМИ"*, VTimes*, телеканал «Дождь"* «Важные истории"* (*все признаны выполняющими функции иностранного агента).

#Общество
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