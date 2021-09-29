Известного пермского политолога Виталия Ковина признали иноагентом

Posted 29 сентября 2021, 16:34
Published 29 сентября 2021, 16:34
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Минюст РФ сегодня, 29 сентября, включил в список иноагентов председателя пермского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом) Виталия Ковина. Информация об этом опубликована на сайте министерства. Также в список попали еще 19 человек, связанных с организацией.
«Мне только одно не понятно, как я стал СМИ? Сотрудничество с «Голосом», которое многократно пытались признать ИА — это я понимаю. Отягчающее обстоятельство в виде старшей дочери, которая живет Шотландии — это я тоже понимаю. Но… СМИ? Давать комментарии журналистам, писать у себя в соцсетях, публиковать свое экспертное мнение на сайте «Голоса». Этого всего достаточно, чтобы тебя признали самостоятельным СМИ?» — написал Виталий Ковин на своей странице в Facebook.
Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» попало в список иностранных агентов в августе этого года. Также в список в течение года внесли Insider*, «Первое антикоррупционное СМИ"*, VTimes*, телеканал «Дождь"* «Важные истории"* (*все признаны выполняющими функции иностранного агента).