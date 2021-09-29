Куда звонить, если есть вопросы по QR-кодам? Два полезных номера

Posted 29 сентября 2021, 11:28
Published 29 сентября 2021, 11:28
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае в связи с введением QR-кодов для посещения массовых мероприятий открывается «горячая линия». Операторы колл-центра будут отвечать на звонки жителей региона по телефону 8 (342) 258-07-87 и короткому номеру 122.
Кроме того, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Записаться можно через регистратуру медучреждения, в МФЦ и через сайт КВрачу во вкладке «Запись на вакцинацию». Возможность записи через мобильное приложение КВрачу появится позже. Также можно сделать прививку в мобильных пунктах.
Поставить прививку от COVID-19 могут граждане РФ старше 18 лет, не болевшие COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющие противопоказаний. В настоящее время не проводится иммунизация кормящих матерей. Вакцинация беременных женщин возможна после 22 недель беременности, и только для женщин, входящих в группу риска развития тяжелых форм ковида, и в случае, когда ожидаемая польза вакцинации матери превышает потенциальный риск для плода.
В поликлинике необходимо заполнить и подписать согласие на вакцинацию, а также анкету о состоянии здоровья. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. После осмотра вам будет сделана прививка. Если вы делаете прививку двухкомпонентной вакциной, на вторую процедуру вас запишут сотрудники медучреждения. Интервал между введением компонентов составляет 14–21 день (в зависимости от вакцины).
Вакцинироваться сегодня можно в 61 медицинской организации Пермского края. В минздраве обращают внимание, что записаться на иммунизацию определенной вакциной нельзя.
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