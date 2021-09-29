Куда звонить, если есть вопросы по QR-кодам? Два полезных номера

В поликлинике необходимо заполнить и подписать согласие на вакцинацию, а также анкету о состоянии здоровья. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. После осмотра вам будет сделана прививка. Если вы делаете прививку двухкомпонентной вакциной, на вторую процедуру вас запишут сотрудники медучреждения. Интервал между введением компонентов составляет 14–21 день (в зависимости от вакцины).