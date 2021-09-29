Пермский главврач выступил за дистант и ограничения для непривитых

Posted 29 сентября 2021, 05:48
Published 29 сентября 2021, 05:48
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов один из тех, кто подписывался под коллективным письмом главных врачей пермских больниц властям Прикамья о необходимости ужесточения ограничений. По его словам, последнее врачи не видят улучшений в ситуации с COVID-19.
Касатов также выступил за ограничение социальных контактов для тех, кто не вакцинировался или не переболел. Он считает, что нужно применять QR-коды и дистант для учащихся, так как есть сценарий, когда ребенок приносит COVID-19 в дом: «У меня, простите, лежит коллега, которого я знаю 10 лет, на аппарате ИВЛ. Ребенок из института принес инфекцию».
Третий пункт в речи главного врача касался использования средств индивидуальной защиты. По его наблюдениям, в продуктовых магазинах только 50% людей ходят в масках: «Я по субботам и воскресеньям еду на работу — молодежь выходит из ночного клуба без масок. Если мы не придумаем какие-то неприятные, жесткие меры, заставляющие людей вакцинироваться, не собираться в местах, где есть риск опасных контактов и, каким-то образом, заставим использовать средства индивидуальной зашиты во всех общественных местах — тогда у нас какие-то шансы есть. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность, но когда это видишь изнутри, восприятие немножко другое».
По данным на 28 сентября в регионе было свободно только 15% коек для коронавирусных пациентов. Для примера, в Пермском краевой клинической больнице на вчерашнее утро 256 коек, из которых занято 249: 21 человек в реанимации на ИВЛ, трое — на искусственной почке, на кислороде — 156.
Главврач Анатолий Касатов говорит, что система здравоохранения работает на пределе, а дельта-штамм COVID-19, который главенствует в регионе, стал заразнее. Чувствуется и нехватка персонала — в краевой больнице смену для врачей-реаниматологов увеличили с 8 до 12 часов. В это время они не могут даже выйти в туалет, так как работают в комбинезоне и маске. На этой неделе смена терапевтов и медсестер увеличится с 6 до 8 часов: «Просто не хватает квалифицированного персонала. В красной зоне важно не просто врача иметь и не просто медсестру, а человека, который знает как работать и как лечить, иначе результата не будет».
Вчера власти Пермского края все-таки решили ввести доступ по QR-кодам на спортивные матчи, туристические и культурные мероприятия, в театры, концертные залы, цирк, кинотеатры. При этом QR-код могут получить как вакцинированные, так и официально переболевшие коронавирусом. Где его взять Properm.ru объясняли тут.