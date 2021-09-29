properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2021, 05:48

Published 29 сентября 2021, 05:48

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермский главврач выступил за дистант и ограничения для непривитых

Пермский главврач выступил за дистант и ограничения для непривитых

29 сентября 2021, 05:48
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Вчера власти Прикамья ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19: ввели QR-коды для доступа на спортивные и культурные события, а также приостановили деятельность детских игровых комнат и центров. Меры поддержал главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов. Однако, по его мнению, их стоит ужесточить. Например, ввести дистанционное обучение и сделать жизнь тех, кто не вакцинировался, сложнее.

Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов один из тех, кто подписывался под коллективным письмом главных врачей пермских больниц властям Прикамья о необходимости ужесточения ограничений. По его словам, последнее врачи не видят улучшений в ситуации с COVID-19.

Анатолий Касатов:— Мы видим в социальных сетях некий отклик на наше коллективное письмо. Все недовольны. Есть крайние мнения, что врачи на ковиде деньги зарабатывают. Поймите правильно, все медицинские работники, как и все жители Прикамья, хотят жить нормально, чтобы этот кошмар наконец закончился. А вот здесь вот возникает другой момент — эпидемию чисто медицинскими мероприятиями не победить. Мы боремся с последствиями. Это определенная коллективная ответственность. Прежде всего — это санитарные мероприятия, которые нам крайне необходимы. Первое — вакцинация. Причем не только против ковида, но и против гриппа. Нам, коллеги, надо что-то придумать, чтобы это было необходимо для людей, чтобы без вакцинации им жить было некомфортно.

Касатов также выступил за ограничение социальных контактов для тех, кто не вакцинировался или не переболел. Он считает, что нужно применять QR-коды и дистант для учащихся, так как есть сценарий, когда ребенок приносит COVID-19 в дом: «У меня, простите, лежит коллега, которого я знаю 10 лет, на аппарате ИВЛ. Ребенок из института принес инфекцию».

Третий пункт в речи главного врача касался использования средств индивидуальной защиты. По его наблюдениям, в продуктовых магазинах только 50% людей ходят в масках: «Я по субботам и воскресеньям еду на работу — молодежь выходит из ночного клуба без масок. Если мы не придумаем какие-то неприятные, жесткие меры, заставляющие людей вакцинироваться, не собираться в местах, где есть риск опасных контактов и, каким-то образом, заставим использовать средства индивидуальной зашиты во всех общественных местах — тогда у нас какие-то шансы есть. Прошу прощения за излишнюю эмоциональность, но когда это видишь изнутри, восприятие немножко другое».

По данным на 28 сентября в регионе было свободно только 15% коек для коронавирусных пациентов. Для примера, в Пермском краевой клинической больнице на вчерашнее утро 256 коек, из которых занято 249: 21 человек в реанимации на ИВЛ, трое — на искусственной почке, на кислороде — 156.

Главврач Анатолий Касатов говорит, что система здравоохранения работает на пределе, а дельта-штамм COVID-19, который главенствует в регионе, стал заразнее. Чувствуется и нехватка персонала — в краевой больнице смену для врачей-реаниматологов увеличили с 8 до 12 часов. В это время они не могут даже выйти в туалет, так как работают в комбинезоне и маске. На этой неделе смена терапевтов и медсестер увеличится с 6 до 8 часов: «Просто не хватает квалифицированного персонала. В красной зоне важно не просто врача иметь и не просто медсестру, а человека, который знает как работать и как лечить, иначе результата не будет».

Вчера власти Пермского края все-таки решили ввести доступ по QR-кодам на спортивные матчи, туристические и культурные мероприятия, в театры, концертные залы, цирк, кинотеатры. При этом QR-код могут получить как вакцинированные, так и официально переболевшие коронавирусом. Где его взять Properm.ru объясняли тут.

Главная новость по теме
Главврач пермской больницы рассказал о смертях вакцинированных пациентов
#Спецпроекты#Общество#Коронавирус в Перми#Медицина в Прикамье#Медицина в перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика