Пермский главврач выступил за дистант и ограничения для непривитых

Главврач Анатолий Касатов говорит, что система здравоохранения работает на пределе, а дельта-штамм COVID-19, который главенствует в регионе, стал заразнее. Чувствуется и нехватка персонала — в краевой больнице смену для врачей-реаниматологов увеличили с 8 до 12 часов. В это время они не могут даже выйти в туалет, так как работают в комбинезоне и маске. На этой неделе смена терапевтов и медсестер увеличится с 6 до 8 часов: «Просто не хватает квалифицированного персонала. В красной зоне важно не просто врача иметь и не просто медсестру, а человека, который знает как работать и как лечить, иначе результата не будет».