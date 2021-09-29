Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Песков рассказал, что смертность от коронавируса в России бьет антирекорды. По его мнению, это требует внимания властей. Также он заметил, что увеличивается и количество заболевших COVID-19. Дмитрий Песков напомнил, что каждый регион самостоятельно решает, какие ограничения вводить. Однако по его словам, сейчас на федеральном уровне изменения антиковидных мер не планируются.