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Posted 29 сентября 2021, 12:52

Published 29 сентября 2021, 12:52

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

29 сентября 2021, 12:52
Фото: 1MI.
По его словам, власти должны уделять больше внимания ухудшению эпидемиологической ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с коронавирусом в стране, сообщает RT.

Песков рассказал, что смертность от коронавируса в России бьет антирекорды. По его мнению, это требует внимания властей. Также он заметил, что увеличивается и количество заболевших COVID-19. Дмитрий Песков напомнил, что каждый регион самостоятельно решает, какие ограничения вводить. Однако по его словам, сейчас на федеральном уровне изменения антиковидных мер не планируются.

#Общество
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