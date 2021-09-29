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Posted 29 сентября 2021, 08:29

Published 29 сентября 2021, 08:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Самолет из Перми до Москвы вылетел со второй попытки. Что произошло

Самолет из Перми до Москвы вылетел со второй попытки. Что произошло

29 сентября 2021, 08:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
Инцидент произошел вчера. Экипаж перенаправил лайнер на стоянку, где узнал причину.

Вчера, 28 сентября, в Перми авиалайнер Boeing 737 вылетел из аэропорта с опозданием. Информация об этом появилась в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Рейс «Пермь — Москва (Домодедово)» авиакомпании «S7 Airlines» был запланирован на 20:25. Экипаж прекратил взлет и доложил, что сработала сигнализация «SHORT RW» (сигнал о плохой метеорологической видимости). Самолет вернулся на стоянку. После этого обнаружено, что скорость ветра составляла 2 м/с, видимость более 10 км, безоблачно. Угрозы для вылета не обнаружено, сигнализация сработала по ошибке. После этого экипаж решил возобновить рейс, и в 20:37 самолет вылетел из аэропорта «Большое Савино».

#Общество#Аэропорт
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