Самолет из Перми до Москвы вылетел со второй попытки. Что произошло

Рейс «Пермь — Москва (Домодедово)» авиакомпании «S7 Airlines» был запланирован на 20:25. Экипаж прекратил взлет и доложил, что сработала сигнализация «SHORT RW» (сигнал о плохой метеорологической видимости). Самолет вернулся на стоянку. После этого обнаружено, что скорость ветра составляла 2 м/с, видимость более 10 км, безоблачно. Угрозы для вылета не обнаружено, сигнализация сработала по ошибке. После этого экипаж решил возобновить рейс, и в 20:37 самолет вылетел из аэропорта «Большое Савино».