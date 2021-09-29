Уральский коэффициент. Пермь снова закупает трамваи дороже, чем возможно

Пермь активно занялась обновлением трамвайного парка с 2019 года. В первый раз власти города купили у «ПК «Транспортные системы» восемь одновагонников по 44,3 млн рублей за штуку и один трехсекционный трамвай за 108,3 млн рублей на общую сумму в 462 млн рублей. Покупка вызвала много вопросов и суды. Дело в том, что в 2019 году по такой цене трамваи в России не покупали. Средняя цена одновагонника, в том числе «Львенка» 71–911 ЕМ составляла тогда примерно 33 млн рублей за штуку. По расчётам Properm.ru из-за тонкостей составления аукционной документации, тот комплект электротранспорта мог обойтись городской казне примерно на 88 млн рублей дешевле. Итоги торгов оспаривали в УФАС и двух инстанциях арбитражных судов. В итоге «Транспортные системы» и администрация Перми смогли обжаловать решение первой инстанции в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Сделка устояла, но, как вы понимаете, осадок остался.