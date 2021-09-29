Уральский коэффициент. Пермь снова закупает трамваи дороже, чем возможно

Posted 29 сентября 2021, 03:00
Published 29 сентября 2021, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
По информациииз документов, начало поставок по контракту планируется в декабре 2021 года. Всю партию победитель госзакупки должен будет доставить в город не позднее конца марта 2022 года. Закупка трамваев будет в лизинг. Начальная цена контракта — 675 млн рублей. На сегодняшний день известен потенциальный победитель контракта — им наверняка станет АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Известны и модели — традиционно речь идет о «львятах» — вагонах 71–911 ЕМ производства московской «ПК «Транспортные системы». Нехарактерна цена — 67,5 млн рублей за единицу. Не слишком ли это много даже для лизинга? Впрочем, Перми не впервой переплачивать за городской электрический транспорт.
Пермь активно занялась обновлением трамвайного парка с 2019 года. В первый раз власти города купили у «ПК «Транспортные системы» восемь одновагонников по 44,3 млн рублей за штуку и один трехсекционный трамвай за 108,3 млн рублей на общую сумму в 462 млн рублей. Покупка вызвала много вопросов и суды. Дело в том, что в 2019 году по такой цене трамваи в России не покупали. Средняя цена одновагонника, в том числе «Львенка» 71–911 ЕМ составляла тогда примерно 33 млн рублей за штуку. По расчётам Properm.ru из-за тонкостей составления аукционной документации, тот комплект электротранспорта мог обойтись городской казне примерно на 88 млн рублей дешевле. Итоги торгов оспаривали в УФАС и двух инстанциях арбитражных судов. В итоге «Транспортные системы» и администрация Перми смогли обжаловать решение первой инстанции в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Сделка устояла, но, как вы понимаете, осадок остался.
В 2020 году мэрия Перми приобрела еще 15 «львят» у ПК «Транспортные системы» за 705 млн рублей. Каждый трамвай обошелся в 47 млн рублей. Но сказать, что цена однозначно завышена, как это было за год до того — нельзя.
Обновлением транспорта занялись много городов, в процесс вошли государственные игроки с программами субсидирования и лизинга. При этом производство трамваев в России ограничено. В 2018 году в стране произвели 136 трамваев. В 2019 — 214, в 2020 — 190 трамваев — на 11,2% меньше, чем в 2019 году. Итог: спрос резко подстегнул цены. Заплаченные Пермью 44 млн рублей за единицу были сверхценой для модели в 2019 году. В 2020 году просили и получали больше. Например, Москва покупала трамваи по 51 млн рублей за штуку, учитывая обслуживание в 30 лет.
Хотя были нюансы. Например, в августе 2020 года ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» закупило продукцию у единственного поставщика трамваи 71–911ЕМ «Львенок» в количестве 29 штук по 47 млн рублей за штуку. Заметьте, речь шла о лизинге. К этой теме и цифре в 47 млн рублей мы еще вернемся. В любом случае всего за полтора года цены на трамваи в стране выросли на 30–40% при том, что российских комплектующих в трамваях ПК «Транспортные системы» — около 80%, как заявлял в интервью «Коммерсанту»президент компании Феликс Винокур.
Трамвайное невезение?
А вот что касается 2021 года, то сильного роста цен по беглому взгляду не заметно. Цены на односекционные трамваи, по данным госзакупок, которые отследил Properm.ru, держатся на уровне 2020 года с небольшим повышением. Например, власти Череповца закупили у ПК «Транспортные системы» 11 «львят» за 539 млн рублей, то есть по 49 млн рублей за штуку.
Почему Пермь покупает за 67,5 млн рублей за штуку? Начальник департамента транспорта Анатолий Путин пояснил, что на стоимость влияют два фактора: стоимость самих лизинговых процедур (читай, проценты) и участие в проекте «Безопасные качественные дороги». Пермь покупает трамваи в лизинг (финансовую аренду) на 3 года и согласно проекту контракта каждый месяц будет гасить по 2,5% от общей суммы. Что же касается второго аргумента, то здесь ситуацию официально комментировал глава города Алексей Дёмкин.
По его словам, администрация города планирует принять участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» на предоставление 60% скидки на приобретение нового транспорта. В случае включения Перми в программу, на полученные средства в 2022 году планируется приобретение дополнительной партии трамваев: «Если будут выделены федеральные средства, то мы оперативно объявим конкурс на закупку ещё 15 новых трамваев. В этом случае нам удастся полностью отказаться от технически и морально устаревших трамваев, и по улицам города будут ездить только новые вагоны не старше 2005 года выпуска».
Смысл таков: если Пермь попадает в нацпроект, возможно получит скидку в максимальном размере 405 млн рублей, которую государство компенсирует лизинговой компании. Это условие есть в контракте: «В случае наличия программ софинансирования, компенсаций и т.п., перечисляемых в целях возмещения затрат Лизингодателя в период срока действия Контракта, Лизингодатель обязан принять участие в таких программах с дальнейшим предоставлением скидки и т.п. Лизингополучателю, влекущей уменьшение цены Контракта».
Эту скидку (и дополнительные средства) Пермь обязана будет направить на закупку новых трамваев. Именно этим условием определяется четкое понимание, кто в конечном итоге выиграет уже объявленную закупку. Именно «ГТЛК», насколько мы понимаем, является оператором, через который идут программы софинансирования. А если Пермь не попадет в проект? Сможет выкупить трамваи, но вот какая цена будет в итоге сейчас сказать сложно
И все было бы хорошо, если бы не одно «но». В самом конце прошлого года подобную закупку провел Ижевск. По той же схеме. Оператор — АО «ГТЛК», поставщик «ПК «Транспортные системы». И тоже со скидкой. Ижевск стал одним из 13 городов, которые победили в конкурсе на поставку трамваев в рамках федеральной программы. Глава муниципалитета Олег Бекмеметьев пояснял: «60% из этой суммы будут компенсированы нам из федерального бюджета, 40% будет финансироваться из региональной казны».
Ижевск купил 16 «львят» за 752 млн рублей, то есть по 47 млн рублей за штуку. Ровно за ту же сумму, за какую Пермь в прошлом году купила «львят» без всякого лизинга. Сейчас же, 9 месяцев спустя, Пермь покупает по той программе лизинга с возможным участием в федеральной программе тех же львят только по 67,5 млн рублей за единицу.
Получается, что с трамваями у Перми удивительное невезение вместе с удорожанием. Сверхцена в 2019 году; покупка за наличные, а не в лизинг за одинаковую цену в 2020 году; и покупка сильно дороже в лизинг в 2021 году.