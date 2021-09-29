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Posted 29 сентября 2021, 14:45

Published 29 сентября 2021, 14:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Минпросвещения РФ прокомментировали сокращение контрольных и проверочных работ в школах

В Минпросвещения РФ прокомментировали сокращение контрольных и проверочных работ в школах

29 сентября 2021, 14:45
Фото: 1MI.
Ранее президент России поручил уменьшить количество контрольных для школьников.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, чем заменят контрольные работы в школах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Вместо региональных и городских контрольных школьники будут писать всероссийские проверочные работы. Власти считают, что верифицированный контент и соответствие ФГОС дают возможность оценить качество знаний молодежи без дополнительных временных затрат. Сергей Кравцов также отметил, что существующие рабочие программы по начальной и основной школе помогут оптимизировать деятельность педагогов. Учителя будут освобождены от ненужной бумажной работы.

Ранее президент России Владимир Путин постановил сократить количество контрольных и проверочных работ в общеобразовательных учреждениях.

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