В Минпросвещения РФ прокомментировали сокращение контрольных и проверочных работ в школах

Вместо региональных и городских контрольных школьники будут писать всероссийские проверочные работы. Власти считают, что верифицированный контент и соответствие ФГОС дают возможность оценить качество знаний молодежи без дополнительных временных затрат. Сергей Кравцов также отметил, что существующие рабочие программы по начальной и основной школе помогут оптимизировать деятельность педагогов. Учителя будут освобождены от ненужной бумажной работы.