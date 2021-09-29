В Перми в октябре перестанут ходить автобусы маршрута №2

С 17 сентября текущего года участок железной дороги снова открыли для поездов наземного метро. Спустя несколько дней, 23 сентября, электрички начали курсировать в полном объеме. Теперь пермяки смогут доехать до пункта назначения на любом пригородном поезде без пересадок в автобусы маршрута №2. Кроме того, от станций Пермь-I и Пермь-II в центр или другие районы города можно будет доехать в автобусах №3 и №51.