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Posted 29 сентября 2021, 12:12

Published 29 сентября 2021, 12:12

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми в октябре перестанут ходить автобусы маршрута №2

В Перми в октябре перестанут ходить автобусы маршрута №2

29 сентября 2021, 12:12
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Участок железной дороги между станциями Пермь-I и Пермь-II вновь открыли для движения поездов 17 сентября.

С 1 октября в Перми перестанет действовать автобусный маршрут №2 «станция Пермь-II — станция Пермь-I». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Маршрут был запущен в декабре 2018 года.

С 17 сентября текущего года участок железной дороги снова открыли для поездов наземного метро. Спустя несколько дней, 23 сентября, электрички начали курсировать в полном объеме. Теперь пермяки смогут доехать до пункта назначения на любом пригородном поезде без пересадок в автобусы маршрута №2. Кроме того, от станций Пермь-I и Пермь-II в центр или другие районы города можно будет доехать в автобусах №3 и №51.

В январе прошлого года движение электричек между станциями Пермь-I и Пермь-II было прекращено. Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников анонсировал это еще в 2017 году, поскольку был недоволен тем, что железная дорога делит набережную на две части.

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#Авто#Пермская езда
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