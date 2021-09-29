В Перми в октябре перестанут ходить автобусы маршрута №2

Posted 29 сентября 2021, 12:12
Published 29 сентября 2021, 12:12
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
С 1 октября в Перми перестанет действовать автобусный маршрут №2 «станция Пермь-II — станция Пермь-I». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Маршрут был запущен в декабре 2018 года.
С 17 сентября текущего года участок железной дороги снова открыли для поездов наземного метро. Спустя несколько дней, 23 сентября, электрички начали курсировать в полном объеме. Теперь пермяки смогут доехать до пункта назначения на любом пригородном поезде без пересадок в автобусы маршрута №2. Кроме того, от станций Пермь-I и Пермь-II в центр или другие районы города можно будет доехать в автобусах №3 и №51.
В январе прошлого года движение электричек между станциями Пермь-I и Пермь-II было прекращено. Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников анонсировал это еще в 2017 году, поскольку был недоволен тем, что железная дорога делит набережную на две части.