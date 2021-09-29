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Posted 29 сентября 2021, 12:04

Published 29 сентября 2021, 12:04

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В ПГНИУ создадут центр по профилактике экстремизма

В ПГНИУ создадут центр по профилактике экстремизма

29 сентября 2021, 12:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Специалисты будут проводить курсы для персонала образовательных организаций.

В ПГНИУ планируется создать координационный центр по профилактике экстремизма. Эксперты должны будут разрабатывать информационные и образовательные материалы для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также для улучшения социальной и культурной адаптации иностранных студентов. При этом сотрудники центра будут проводить курсы повышения квалификации для персонала образовательных учреждений.

Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ:— Мы привлечём лучших российских экспертов, чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмётся за оружие. В задачи экспертов войдёт и выстраивание доверительного диалога с молодёжью. Это необходимо, чтобы как можно раньше выявлять потенциальную опасность.

Проректор ПГНИУ по молодежной политике Елена Малкова отметила, что нужно внедрить информационно-аналитическую систему, которая объединит работу со всей молодежью региона в школах, колледжах и вузах: «Мы сможем использовать программные продукты нескольких компаний, позволяющих осуществлять мониторинг социальных сетей на уровне ключевых слов, фраз и изображений».

Также в пресс-службе ПГНИУ рассказали, что в октябре в вузе пройдет месячник безопасности. Студенты и сотрудники университете будут отрабатывать действия в различных чрезвычайных ситуациях.

Сейчас проверкой после ЧП в университете занимаются следователи. Глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что администрация и персонал вуза не четкого алгоритма действий при экстремальных ситуациях.

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#Общество#Стрельба в университете
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