В ПГНИУ создадут центр по профилактике экстремизма

В ПГНИУ планируется создать координационный центр по профилактике экстремизма. Эксперты должны будут разрабатывать информационные и образовательные материалы для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также для улучшения социальной и культурной адаптации иностранных студентов. При этом сотрудники центра будут проводить курсы повышения квалификации для персонала образовательных учреждений.