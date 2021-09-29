В ПГНИУ создадут центр по профилактике экстремизма

Posted 29 сентября 2021, 12:04
Published 29 сентября 2021, 12:04
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В ПГНИУ планируется создать координационный центр по профилактике экстремизма. Эксперты должны будут разрабатывать информационные и образовательные материалы для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также для улучшения социальной и культурной адаптации иностранных студентов. При этом сотрудники центра будут проводить курсы повышения квалификации для персонала образовательных учреждений.
Проректор ПГНИУ по молодежной политике Елена Малкова отметила, что нужно внедрить информационно-аналитическую систему, которая объединит работу со всей молодежью региона в школах, колледжах и вузах: «Мы сможем использовать программные продукты нескольких компаний, позволяющих осуществлять мониторинг социальных сетей на уровне ключевых слов, фраз и изображений».
Также в пресс-службе ПГНИУ рассказали, что в октябре в вузе пройдет месячник безопасности. Студенты и сотрудники университете будут отрабатывать действия в различных чрезвычайных ситуациях.
Сейчас проверкой после ЧП в университете занимаются следователи. Глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что администрация и персонал вуза не четкого алгоритма действий при экстремальных ситуациях.