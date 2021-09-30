Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» встретится со студентами пермских вузов

Posted 30 сентября 2021, 05:28
Published 30 сентября 2021, 05:28
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Студенты химико-технологических факультетов ПГНИУ и ПНИПУ получат возможность задать вопросы о трудоустройстве в «Сибур-Химпром» генеральному директору предприятия Данилу Рассказову. Встреча состоится 13 октября в конференц-зале отеля Four Elements. В этот же день старшекурсники смогут посетить мастер-классы и тренинги с участием специалистов предприятия.
«Сибур-Химпром» принимает активное участие в проектах по профподготовке школьников и студентов и реализует комплекс собственных образовательных программ для молодых специалистов. С 3 курса учащиеся профильных факультетов могут проходить дополнительное обучение на предприятии, прокачивать hard и soft skills. Стажировки, встречи с сотрудниками и топ-менеджерами завода — важные составляющие подготовки будущих кадров.
После трудоустройства обучение для молодых специалистов не заканчивается. Выпускники имеют возможность участвовать в образовательных программах холдинга, в том числе и за рубежом. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.