Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» встретится со студентами пермских вузов

«Сибур-Химпром» принимает активное участие в проектах по профподготовке школьников и студентов и реализует комплекс собственных образовательных программ для молодых специалистов. С 3 курса учащиеся профильных факультетов могут проходить дополнительное обучение на предприятии, прокачивать hard и soft skills. Стажировки, встречи с сотрудниками и топ-менеджерами завода — важные составляющие подготовки будущих кадров.