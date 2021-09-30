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Posted 30 сентября 2021, 05:28

Published 30 сентября 2021, 05:28

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» встретится со студентами пермских вузов

30 сентября 2021, 05:28
Предприятие активно участвует в проектах по профессиональной подготовке школьников и студентов, а также разрабатывает собственные образовательные программы.

Студенты химико-технологических факультетов ПГНИУ и ПНИПУ получат возможность задать вопросы о трудоустройстве в «Сибур-Химпром» генеральному директору предприятия Данилу Рассказову. Встреча состоится 13 октября в конференц-зале отеля Four Elements. В этот же день старшекурсники смогут посетить мастер-классы и тренинги с участием специалистов предприятия.

«Сибур-Химпром» принимает активное участие в проектах по профподготовке школьников и студентов и реализует комплекс собственных образовательных программ для молодых специалистов. С 3 курса учащиеся профильных факультетов могут проходить дополнительное обучение на предприятии, прокачивать hard и soft skills. Стажировки, встречи с сотрудниками и топ-менеджерами завода — важные составляющие подготовки будущих кадров.

Данил Рассказов, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:— За последние три года на работу в «Сибур-Химпром» пришли более 70 молодых специалистов. Мы видим в ребятах большой потенциал и четко прослеживаем тенденцию: быстрее на работе адаптируются те, кто прошел подготовительные мероприятия, познакомился с ценностями, атмосферой, сотрудниками предприятия. Встреча со студентами — это уже хорошая традиция для «Сибур-Химпрома». С готовностью ее поддержу и отвечу на все вопросы.

После трудоустройства обучение для молодых специалистов не заканчивается. Выпускники имеют возможность участвовать в образовательных программах холдинга, в том числе и за рубежом. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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