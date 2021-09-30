Пермяк из «дела двух тягачей» заявил о нарушении Конституционных прав

Кроме того, следователь также говорит о непрямом родстве судебного пристава Александры Мардановой и Руслана Марданова, который оформил впоследствии тягач на себя. Но оценку этому факту не дает, поскольку сделка проходила между Митюхиным и Мардановым. А вот решение пристава Мардановой о снятии с учета автомобиля якобы не привело ни к каким существенным последствиям. Хотя на самом деле этот факт уже неоднократно упоминался. Дело в том, что досрочное стнятие с ареста техники (до вступления в законную силу решения суда) запустило серию операций по отчуждению автомобиля, что было запрещено решением Краснокамского суда (документы имеются в распоряжении Properm.ru и также, вероятно, у следователя). Но в выводе указано, что запрета на отчуждение не было.