Пермяк из «дела двух тягачей» заявил о нарушении Конституционных прав

Posted 30 сентября 2021, 09:40
Published 30 сентября 2021, 09:40
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермяк Раис Сагадатуллин из «дела двух тягачей» заявил о нарушении его Конституционных прав при расследовании уголовного дела. Спустя восемь лет следствие и надзорные органы, по мнению мужчины, по-прежнему игнорируют очевидные факты мошенничества из-за чего его семья вынуждена месяцами отдавать банку деньги за кредит.
Очередное расследование теперь уже следственным комитетом закончилось прекращением уголовного дела в июле 2021 гола. В ходе расследования подполковник юстиции Сатюков П.А выяснил новые факты, при которых прошла продажа двух тягачей Игорю Митихину и Руслану Марданову. Например, следователь подтвердил, что данные из экспертизы состояния тягачей, которые были сфабрикованы, — перенесли без малейших изменений в техническую карту автомобиля, что в дальнейшем привело к снижению рыночной стоимости автомобиля в 40 раз. Свидетели по делу были допрошены и давали признательные показания.
Кроме того, следователь также говорит о непрямом родстве судебного пристава Александры Мардановой и Руслана Марданова, который оформил впоследствии тягач на себя. Но оценку этому факту не дает, поскольку сделка проходила между Митюхиным и Мардановым. А вот решение пристава Мардановой о снятии с учета автомобиля якобы не привело ни к каким существенным последствиям. Хотя на самом деле этот факт уже неоднократно упоминался. Дело в том, что досрочное стнятие с ареста техники (до вступления в законную силу решения суда) запустило серию операций по отчуждению автомобиля, что было запрещено решением Краснокамского суда (документы имеются в распоряжении Properm.ru и также, вероятно, у следователя). Но в выводе указано, что запрета на отчуждение не было.
Потерпевшие по делу Раис и его супруга Лилия Бадыгина подали жалобу на постановление о прекращении уголовного дела по ч. 3. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Однако 20 августа выяснилось, что в тайне от Бадыгиной их дело было переквалифицировано на ч.1 ст. 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Самое главное, что срок давности по этой статье истек. «Нарушены мои права как потерпевшей ч. 1 ст. 6 УПК РФ и, ст. 52 Конституции РФ. А незаконная квалификация очень выгодна для всех участников схемы. За восемь лет я выплатила более 750 тыс. рублей банку, и сумма каждый месяц растет. Следствие продолжает не обращаться внимание на очевидные факты», — считает Бадыгина.
Ее супруг говорит о том, что следствие намеренно не занимается расследованием, поскольку Александра Марданова, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о взяточничестве, может оказаться под ударом. «Поскольку у нее заключено досудебное соглашение со следствием, то все ее показания должны учитываться, а если вскроется, что в этом деле она прикрывает своих родственников или соучастников, то и в деле с Кожевниковым (Игорь Кожевников — бывший главный судебный пристав Пермского края)у нее будут проблемы», — уверен Сагидаттулин.
Кроме того, после трагичесикой смерти главы СУ СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, неожиданно усложнились все процедуры подачи заявлений в надзорные органы. «Меня все время перенаправляют к заместителям главы краевой прокуратуры Павла Бухтоярова. Дойти до него мне не удается. Сейчас дело вновь решил взять сенатор от Пермского края Алексей Пушков», — подытожил пермяк.