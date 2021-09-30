В Чернушке мужчина нашел телефон и похитил 8 тысяч рублей с банковского счета

В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Перми. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 8 тыс. рублей. Полицейские установили, что мужчина приезжал в Чернушку в гости и потерял телефон. Когда он купил себе новый телефон и восстановил сим-карту, то выяснил, что с его банковского счета неизвестный перевел деньги.