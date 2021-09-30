В Чернушке мужчина нашел телефон и похитил 8 тысяч рублей с банковского счета

Posted 30 сентября 2021, 05:48
Published 30 сентября 2021, 05:48
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Чернушке следователи возбудили в отношении 26-летнего мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Перми. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 8 тыс. рублей. Полицейские установили, что мужчина приезжал в Чернушку в гости и потерял телефон. Когда он купил себе новый телефон и восстановил сим-карту, то выяснил, что с его банковского счета неизвестный перевел деньги.
Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Выяснилось, что молодой человек нашел телефон и решил себе его забрать. После этого он прочитал смс-сообщения, узнал, что на счете владельца есть деньги и перевел их себе.
Правоохранительные органы напоминают жителям Прикамья, что при потере телефона с подключенным «Мобильным банком» или банковским приложением нужно немедленно обратиться к сотовому оператору, чтобы заблокировать сим-карту, а также заблокировать счета через отделение банка.