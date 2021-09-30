properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября 2021, 05:48

Published 30 сентября 2021, 05:48

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Чернушке мужчина нашел телефон и похитил 8 тысяч рублей с банковского счета

В Чернушке мужчина нашел телефон и похитил 8 тысяч рублей с банковского счета

30 сентября 2021, 05:48
Фото: 1MI.
Полицейские призывают жителей региона быть внимательными и сразу блокировать сим-карты и банковские счета, если вы вдруг потеряли телефон.

В Чернушке следователи возбудили в отношении 26-летнего мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции обратился 32-летний житель Перми. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 8 тыс. рублей. Полицейские установили, что мужчина приезжал в Чернушку в гости и потерял телефон. Когда он купил себе новый телефон и восстановил сим-карту, то выяснил, что с его банковского счета неизвестный перевел деньги.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Выяснилось, что молодой человек нашел телефон и решил себе его забрать. После этого он прочитал смс-сообщения, узнал, что на счете владельца есть деньги и перевел их себе.

Правоохранительные органы напоминают жителям Прикамья, что при потере телефона с подключенным «Мобильным банком» или банковским приложением нужно немедленно обратиться к сотовому оператору, чтобы заблокировать сим-карту, а также заблокировать счета через отделение банка.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика