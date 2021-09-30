В Кремле назвали темпы вакцинации от коронавируса недостаточно быстрыми

Песков отметил, что организация вакцинации создала все условия для массовой иммунизации и обеспечила нужное количество вакцин. По его словам, часть россиян все еще не решилась поставить прививку от COVID-19, и это плохо. Пресс-секретарь президента добавил, что нужно более активно объяснять россиянам, что прививки от коронавируса спасают жизни.