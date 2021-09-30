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Posted 30 сентября 2021, 10:43

Published 30 сентября 2021, 10:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Кремле назвали темпы вакцинации от коронавируса недостаточно быстрыми

В Кремле назвали темпы вакцинации от коронавируса недостаточно быстрыми

30 сентября 2021, 10:43
Фото: 1MI.
В пресс-службе Владимира Путина считают, что нужно активнее объяснят населению, что прививки могут спасти жизни.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточный. Его слова приводит RT.

Песков отметил, что организация вакцинации создала все условия для массовой иммунизации и обеспечила нужное количество вакцин. По его словам, часть россиян все еще не решилась поставить прививку от COVID-19, и это плохо. Пресс-секретарь президента добавил, что нужно более активно объяснять россиянам, что прививки от коронавируса спасают жизни.

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