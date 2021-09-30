В Пермском крае пускать в фитнес-залы будут по QR-кодам и с ПЦР-тестами

Posted 30 сентября 2021, 07:41
Published 30 сентября 2021, 07:41
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Во вторник, 28 сентября, власти Пермского края объявили о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости COVID-19. На оперштабе обсуждалось, что их должны вводить не только в театрах, кинотеатрах, на спортивных матчах, культурных и спортивных мероприятиях, но и в фитнес-залах, а тажке в сфере общепита. По сфере общепита губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что ограничений пока не будет, но им нужно увеличить вакцинацию среди сотрудников. О фитнес-залах ничего сказано не было.
Сегодня во время прямой трансляции Properm.ru с брифинга на тему новых ограничений выяснилось, что со следующей недели QR-коды также будут нужны для посещения фитнес-центров, фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов. Система QR-кодов вступает в силу с 4 октября. Общепита пока ограничения не касаются все так же.