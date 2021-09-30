В России за сутки коронавирус диагностирован более чем у 23,8 тысячи человек

В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 23 888 человек. Кроме того, за последние 24 часа вылечились 18 826 пациентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Вчера заболевших COVID-19 было меньше — 22 430 россиян.