В России за сутки коронавирус диагностирован более чем у 23,8 тысячи человек

Posted 30 сентября 2021, 10:36
Published 30 сентября 2021, 10:36
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 23 888 человек. Кроме того, за последние 24 часа вылечились 18 826 пациентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Вчера заболевших COVID-19 было меньше — 22 430 россиян.
Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 7 511 026 случаев заражения инфекцией. Из них 6 672 767 пациентов выздоровели.