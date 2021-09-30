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Posted 30 сентября 2021, 10:36

Published 30 сентября 2021, 10:36

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В России за сутки коронавирус диагностирован более чем у 23,8 тысячи человек

В России за сутки коронавирус диагностирован более чем у 23,8 тысячи человек

30 сентября 2021, 10:36
Фото: 1MI.
Число заражений коронавирусом продолжает увеличиваться.

В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 23 888 человек. Кроме того, за последние 24 часа вылечились 18 826 пациентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Вчера заболевших COVID-19 было меньше — 22 430 россиян.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 7 511 026 случаев заражения инфекцией. Из них 6 672 767 пациентов выздоровели.

#Общество
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