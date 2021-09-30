За сутки в Пермском крае зарегистрировано девять ДТП и 11 пожаров

Posted 30 сентября 2021, 03:50
Published 30 сентября 2021, 03:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае за минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров и девять дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, данные приведены на 8:00 30 сентября.
В Ленинском и Орджоникидзевском районах Перми, а также в Кунгурском муниципальном округе загорелись частные жилые дома. В Дзержинском районе Перми произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Огонь охватил многоквартирные дома в Еловском и Юрлинском муниципальном округах. В Пермском муниципальном округе пожарные ликвидировали возгорание в гараже и потушили мусор. В Кировском районе Перми загорелся дачный дом, в Чусовском городском округе — баня.
В Березниковском городском округе водитель допустил наезд на животное. В Уинском муниципальном и Добрянском городском округах автомобилисты наехали на препятствие. В Свердловском районе Перми и Лысьвенском городском округе водители сбили пешеходов. В Ленинском и Индустриальном районах Перми столкнулись два автомобиля. В Кунгурском муниципальном районе пожарные выезжали на тушение горящей машины, в Чусовском городском округе водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
На территории Прикамья за минувшие 24 часа не зарегистрировано ни одного лесного пожара.