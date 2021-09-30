За сутки в Пермском крае зарегистрировано девять ДТП и 11 пожаров

В Березниковском городском округе водитель допустил наезд на животное. В Уинском муниципальном и Добрянском городском округах автомобилисты наехали на препятствие. В Свердловском районе Перми и Лысьвенском городском округе водители сбили пешеходов. В Ленинском и Индустриальном районах Перми столкнулись два автомобиля. В Кунгурском муниципальном районе пожарные выезжали на тушение горящей машины, в Чусовском городском округе водитель не справился с управлением и съехал в кювет.