Жительница Добрянки обокрала пьяного пермяка на свидании и пыталась его зарезать

Следствие и суд установили, что пермяк на одном из сайтов знакомств начал общаться с женщиной. Они договорились встретиться, и 5 марта текущего года мужчина приехал за новой знакомой в Добрянку. Потерпевший привез ее в Пермь, где пара купила в магазине спиртные напитки, после чего пришли в его квартиру. Через некоторое время мужчина заснул в состоянии алкогольного опьянения. Он проснулся и увидел, что новая знакомая складывает его вещи в сумку. Злоумышленница бросилась на пермяка с ножом и нанесла им удары по телу мужчины. Пострадавший потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что женщина забрала с собой его мобильный телефон и документы. Кроме того, через банковское приложение с помощью украденного мобильного телефона она расплатилась с водителем такси за поездку из Перми в Добрянку.