Жительница Добрянки обокрала пьяного пермяка на свидании и пыталась его зарезать

Posted 30 сентября 2021, 04:31
Published 30 сентября 2021, 04:31
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Добрянке ранее судимая 22-летняя девушка признана виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, в том числе денежных средств с банковского счета). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что пермяк на одном из сайтов знакомств начал общаться с женщиной. Они договорились встретиться, и 5 марта текущего года мужчина приехал за новой знакомой в Добрянку. Потерпевший привез ее в Пермь, где пара купила в магазине спиртные напитки, после чего пришли в его квартиру. Через некоторое время мужчина заснул в состоянии алкогольного опьянения. Он проснулся и увидел, что новая знакомая складывает его вещи в сумку. Злоумышленница бросилась на пермяка с ножом и нанесла им удары по телу мужчины. Пострадавший потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что женщина забрала с собой его мобильный телефон и документы. Кроме того, через банковское приложение с помощью украденного мобильного телефона она расплатилась с водителем такси за поездку из Перми в Добрянку.
Через несколько дней после случившегося женщину разыскали и задержали. Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложили арест. Суд приговорил злоумышленницу к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Решение суда вступило в силу.