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Posted 30 сентября 2021, 12:00

Published 30 сентября 2021, 12:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Жителя Прикамья осудили за гибель дочки, которую он пытался научить плавать

Жителя Прикамья осудили за гибель дочки, которую он пытался научить плавать

30 сентября 2021, 12:00
Фото: 1MI.
Происшествие случилось в июне этого года.

Карагайский районный суд осудил отца за гибель дочери во время купания. Его действия квалифицировали как ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По данным прокуратуры Пермского края, отец девочки допустил преступную небрежность. Трагедия случилась еще 28 июня 2021 года на берегу реки Обва. Мужчина пытался научить плавать ребенка без экипировки на не оборудованном для купания места. Мужчина завел дочь на середину реки, где было сильное течение. Отец оставил дочь в месте, где грубила превышала рост девочки. В итоге погиб и ребенок, и мать девочки, которая пыталась ее спасти.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.

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#Происшествия
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