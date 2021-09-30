Жителя Прикамья осудили за гибель дочки, которую он пытался научить плавать

По данным прокуратуры Пермского края, отец девочки допустил преступную небрежность. Трагедия случилась еще 28 июня 2021 года на берегу реки Обва. Мужчина пытался научить плавать ребенка без экипировки на не оборудованном для купания места. Мужчина завел дочь на середину реки, где было сильное течение. Отец оставил дочь в месте, где грубила превышала рост девочки. В итоге погиб и ребенок, и мать девочки, которая пыталась ее спасти.