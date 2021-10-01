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Posted 1 октября 2021, 09:53

Published 1 октября 2021, 09:53

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Мать из Прикамья получила год и 7 месяцев колонии за гибель четверых малолетних детей на пожаре

Мать из Прикамья получила год и 7 месяцев колонии за гибель четверых малолетних детей на пожаре

1 октября 2021, 09:53
Фото: 1MI.
Женщина на суде признала свою вину.

Чусовской городской суд приговорил к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 32-летнюю мать за гибель четверых детей шести, пяти и двойняшек трех лет. Ее действия квалифицировали как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, 23 апреля 2021 года женщина ушла из дома по личным делам, оставив детей без присмотра.

Для обогрева дома она оставила включенным электрообогреватель, а дверь в дом закрыла на навесной замок. В итоге возник огонь возле обогревателя: дети отравились угарным газом и погибли. Огонь видели местные жители, но не смогли спасти детей из-за того, что дверь была заперта.

При этом женщина уже была ранее лишена родительских прав в отношении четверых старших детей. На суде она признала свою вину в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу.

#Происшествия
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