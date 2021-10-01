Мать из Прикамья получила год и 7 месяцев колонии за гибель четверых малолетних детей на пожаре

Posted 1 октября 2021, 09:53
Published 1 октября 2021, 09:53
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Чусовской городской суд приговорил к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 32-летнюю мать за гибель четверых детей шести, пяти и двойняшек трех лет. Ее действия квалифицировали как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, 23 апреля 2021 года женщина ушла из дома по личным делам, оставив детей без присмотра.
Для обогрева дома она оставила включенным электрообогреватель, а дверь в дом закрыла на навесной замок. В итоге возник огонь возле обогревателя: дети отравились угарным газом и погибли. Огонь видели местные жители, но не смогли спасти детей из-за того, что дверь была заперта.
При этом женщина уже была ранее лишена родительских прав в отношении четверых старших детей. На суде она признала свою вину в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу.