Мать из Прикамья получила год и 7 месяцев колонии за гибель четверых малолетних детей на пожаре

Чусовской городской суд приговорил к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима 32-летнюю мать за гибель четверых детей шести, пяти и двойняшек трех лет. Ее действия квалифицировали как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, 23 апреля 2021 года женщина ушла из дома по личным делам, оставив детей без присмотра.