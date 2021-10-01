Сезон заканчивается. Когда электросамокаты пропадут с улиц Перми?

В этом году в Перми запустилось два сервиса аренды электросамокатов — Urent и Whoosh. С наступлением осени близится конец сезона. На транспорте от Urent уже не прокатиться, а в пресс-службе Whoosh Properm.ru сообщили, что точных сроков завершения работы нет: «Как только средняя температура опускается ниже 0, на дороге появляется гололед — поездки становятся некомфортными и небезопасными. Пока погода в Перми позволяет — мы будем работать. Надеемся, первые недели октября пройдут без морозов».