properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2021, 07:02

Published 1 октября 2021, 07:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Сезон заканчивается. Когда электросамокаты пропадут с улиц Перми?

Сезон заканчивается. Когда электросамокаты пропадут с улиц Перми?

1 октября 2021, 07:02
Фото: 1MI.
Один из сервисов кикшеринга уже завершил работу в Перми. Однако все электросамокаты пропадут лишь после того, как средняя температура будет ниже 0 градусов.

В этом году в Перми запустилось два сервиса аренды электросамокатов — Urent и Whoosh. С наступлением осени близится конец сезона. На транспорте от Urent уже не прокатиться, а в пресс-службе Whoosh Properm.ru сообщили, что точных сроков завершения работы нет: «Как только средняя температура опускается ниже 0, на дороге появляется гололед — поездки становятся некомфортными и небезопасными. Пока погода в Перми позволяет — мы будем работать. Надеемся, первые недели октября пройдут без морозов».

Электросамокаты, вероятно, могут вернуться в Пермь после того, как температура поднимется выше 0 градусов и пропадет снег.

В конце июня власти Перми обсуждали введение ограничений скорости для сервисов по аренде электросамокатов. Однако по итогу никаких решений принято не было. При этом сервис Whoosh установил ограничения в 15 км/ч на набережной Перми, эспланаде, возле ДК имени Солдатова и в сквере Театра оперы и балета. В парке Горького самокаты использовать нельзя.

На набережной установлены знаки о запрете использования электросамокатов и велосипедов, однако они по сути являются рекомендациями, уточняли Properm.ru в пресс-службе городской администрации.

Главная новость по теме
Для электросамокатов в Перми хотят установить скоростной режим
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика