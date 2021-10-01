Сезон заканчивается. Когда электросамокаты пропадут с улиц Перми?

Posted 1 октября 2021, 07:02
Published 1 октября 2021, 07:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В этом году в Перми запустилось два сервиса аренды электросамокатов — Urent и Whoosh. С наступлением осени близится конец сезона. На транспорте от Urent уже не прокатиться, а в пресс-службе Whoosh Properm.ru сообщили, что точных сроков завершения работы нет: «Как только средняя температура опускается ниже 0, на дороге появляется гололед — поездки становятся некомфортными и небезопасными. Пока погода в Перми позволяет — мы будем работать. Надеемся, первые недели октября пройдут без морозов».
Электросамокаты, вероятно, могут вернуться в Пермь после того, как температура поднимется выше 0 градусов и пропадет снег.
В конце июня власти Перми обсуждали введение ограничений скорости для сервисов по аренде электросамокатов. Однако по итогу никаких решений принято не было. При этом сервис Whoosh установил ограничения в 15 км/ч на набережной Перми, эспланаде, возле ДК имени Солдатова и в сквере Театра оперы и балета. В парке Горького самокаты использовать нельзя.
На набережной установлены знаки о запрете использования электросамокатов и велосипедов, однако они по сути являются рекомендациями, уточняли Properm.ru в пресс-службе городской администрации.