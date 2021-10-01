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Posted 1 октября 2021, 10:46

Published 1 октября 2021, 10:46

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Кемеровской области снова растет число зараженных коронавирусом

1 октября 2021, 10:46
До прошлых выходных власти региона отмечали, что уровень заболеваемости падает.

Жители Кемеровской области снова стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Сегодня утром, 1 октября, в Кузбассе зарегистрировано 172 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Рост числа заболевших отмечается с прошлых выходных, хотя до этого власти говорили о заметном спаде новых случаев. Например, в Новокузнецке зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, в Кемерово — 22, а в Белово — 18.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 165 человек, скончались еще пятеро. Кроме того, проходят лечение 1 254 жителя Кузбасса.

#Здоровье
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