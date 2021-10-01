В Кемеровской области снова растет число зараженных коронавирусом

Сегодня утром, 1 октября, в Кузбассе зарегистрировано 172 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Рост числа заболевших отмечается с прошлых выходных, хотя до этого власти говорили о заметном спаде новых случаев. Например, в Новокузнецке зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, в Кемерово — 22, а в Белово — 18.