В Кемеровской области снова растет число зараженных коронавирусом

Posted 1 октября 2021, 10:46
Published 1 октября 2021, 10:46
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Жители Кемеровской области снова стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Сегодня утром, 1 октября, в Кузбассе зарегистрировано 172 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки. Рост числа заболевших отмечается с прошлых выходных, хотя до этого власти говорили о заметном спаде новых случаев. Например, в Новокузнецке зафиксировано 26 пациентов с коронавирусом, в Кемерово — 22, а в Белово — 18.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 165 человек, скончались еще пятеро. Кроме того, проходят лечение 1 254 жителя Кузбасса.