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Posted 1 октября 2021, 13:54

Published 1 октября 2021, 13:54

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Кунгуре заблокировали три противозаконных сайта о продаже оружия

В Кунгуре заблокировали три противозаконных сайта о продаже оружия

1 октября 2021, 13:54
Фото: 1MI.
Краевое управление Роскомнадзора исполнило решение суда.

В Кунгуре городская прокуратура во время мониторинга выявила сайты, нарушающие российское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке выяснилось, что на трех информационных ресурсах неизвестные публиковали информацию о свободной продаже оружия и боеприпасов к нему. При этом любой желающий мог купить товар анонимно, без документов, предусмотренных законом. Прокурор направил в суд иск, в котором потребовал признать Интернет-ресурсы запрещенными к распространению в России и включить их в Единый реестр доменных имен, а также заблокировать.

Кунгурский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Управление Роскомнадзора по Пермскому краю исполнило решение суда.

#Происшествия
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