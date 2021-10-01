В Кунгуре заблокировали три противозаконных сайта о продаже оружия

При проверке выяснилось, что на трех информационных ресурсах неизвестные публиковали информацию о свободной продаже оружия и боеприпасов к нему. При этом любой желающий мог купить товар анонимно, без документов, предусмотренных законом. Прокурор направил в суд иск, в котором потребовал признать Интернет-ресурсы запрещенными к распространению в России и включить их в Единый реестр доменных имен, а также заблокировать.