В Перми организация нарушала трудовые права подростков

При проверке установлено, что ООО «ЗВиКР» по договорам о совместной деятельности с краевым Центром занятости населения временно принимало на работу несовершеннолетних. Однако зарплатц подросткам платили с задержкой, расчетные листки не выдавали. Также компания принимала подростков без прохождения обязательного медосмотра.