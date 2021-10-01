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Posted 1 октября 2021, 14:43

Published 1 октября 2021, 14:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми организация нарушала трудовые права подростков

В Перми организация нарушала трудовые права подростков

1 октября 2021, 14:43
Фото: 1MI.
Прокуратура привлекла виновных к ответственности.

В Перми прокуратура Кировского района выявила нарушения трудового законодательства при устройстве подростков на работу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке установлено, что ООО «ЗВиКР» по договорам о совместной деятельности с краевым Центром занятости населения временно принимало на работу несовершеннолетних. Однако зарплатц подросткам платили с задержкой, расчетные листки не выдавали. Также компания принимала подростков без прохождения обязательного медосмотра.

После проверки директор ООО «ЗВиКР» получил представление, требования которого удовлетворены. Также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

#Происшествия
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