В Перми подрядчика подозревают в использовании более дешевых материалов при ремонте дороги

В Перми полицейские выявили факт хищения денег при ремонте дороги. Подрядчик выиграл в 2019 году контракт на ремонт с дороги в Индустриальном районе Перми на 53 млн рублей. Сотрудники экономической полиции и автодорожной лаборатории выяснили после отбора проб, что подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы, чем должен был по контракту.