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Posted 1 октября 2021, 04:41

Published 1 октября 2021, 04:41

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми подрядчика подозревают в использовании более дешевых материалов при ремонте дороги

1 октября 2021, 04:41
Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В Перми полицейские выявили факт хищения денег при ремонте дороги. Подрядчик выиграл в 2019 году контракт на ремонт с дороги в Индустриальном районе Перми на 53 млн рублей. Сотрудники экономической полиции и автодорожной лаборатории выяснили после отбора проб, что подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы, чем должен был по контракту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый предоставил подложные документы, согласно которым во время ремонта использовались материалы, предусмотренные по контракту. Бюджет пострадал от этих действий на 4 млн рублей. Сейчас возбуждено дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Руководителем подрядной организации является мужчина 1975 года рождения.

#Происшествия
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