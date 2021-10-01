В Перми подрядчика подозревают в использовании более дешевых материалов при ремонте дороги

Posted 1 октября 2021, 04:41
Published 1 октября 2021, 04:41
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми полицейские выявили факт хищения денег при ремонте дороги. Подрядчик выиграл в 2019 году контракт на ремонт с дороги в Индустриальном районе Перми на 53 млн рублей. Сотрудники экономической полиции и автодорожной лаборатории выяснили после отбора проб, что подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы, чем должен был по контракту.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый предоставил подложные документы, согласно которым во время ремонта использовались материалы, предусмотренные по контракту. Бюджет пострадал от этих действий на 4 млн рублей. Сейчас возбуждено дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Руководителем подрядной организации является мужчина 1975 года рождения.