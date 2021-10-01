В Перми задержали губахинца, насмерть забившего своего собутыльника

По информации следствия, мужчина нарушил закон вечером 24 сентября текущего года. Он пришел в гости к своему 59-летнему знакомому. Приятели употребляли алкогольные напитки и поссорились на почве личной неприязни. Во время конфликта обвиняемый избил пострадавшего руками и ногами по голове и телу. В результате потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. Злоумышленник скрылся с места происшествия.