В Перми задержали губахинца, насмерть забившего своего собутыльника

Posted 1 октября 2021, 13:37
Published 1 октября 2021, 13:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми задержали 38-летнего уроженца Губахи, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По информации следствия, мужчина нарушил закон вечером 24 сентября текущего года. Он пришел в гости к своему 59-летнему знакомому. Приятели употребляли алкогольные напитки и поссорились на почве личной неприязни. Во время конфликта обвиняемый избил пострадавшего руками и ногами по голове и телу. В результате потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Правоохранительные органы объявили мужчину в розыск, спустя несколько дней его нашли. 26 сентября губахинца задержали в квартире его знакомых и привезли в родной город для проведения следственных мероприятий. Суд по ходатайству следователя назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи продолжают следственные действия и закрепление доказательственной базы. Ведется расследование уголовного дела.