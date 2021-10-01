В России за год лекарства подорожали на 11,4%

Цена на медикаменты поднялись на 11,4%. По данным аналитиков, это почти в два раза превышает объявленный уровень инфляции в России. А за последние два года цены на лекарства выросли на 26,5%, если сравнить их с августом 2018 года. Быстрее всего дорожают лекарства от простуды и гриппа — цены на них за год выросли более чем на 10%.