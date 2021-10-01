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Posted 1 октября 2021, 11:16

Published 1 октября 2021, 11:16

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В России за год лекарства подорожали на 11,4%

В России за год лекарства подорожали на 11,4%

1 октября 2021, 11:16
Фото: 1MI.
Быстрее всего дорожают лекарства от простуды и гриппа.

В России за последний год выросли цены на лекарства. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на результаты исследования компании Romir.

Цена на медикаменты поднялись на 11,4%. По данным аналитиков, это почти в два раза превышает объявленный уровень инфляции в России. А за последние два года цены на лекарства выросли на 26,5%, если сравнить их с августом 2018 года. Быстрее всего дорожают лекарства от простуды и гриппа — цены на них за год выросли более чем на 10%.

#Общество
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