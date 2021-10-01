В выходные в Пермском крае будет пасмурно и дождливо

Posted 1 октября 2021, 03:16
Published 1 октября 2021, 03:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В выходные дни 2 и 3 октября в Пермском крае сохранится прохладная погода с дневной температурой +4…+9°. В субботу обойдется без осадков, а в воскресенье местами не исключен небольшой дождь. Такие данные приводит научно-популряный проект «Метеоролог и Я».
Схожий прогноз дают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. Там отмечают, что ночь на 2 октября снова будет очень холодной (-1…-6 ˚, в Перми до -4 ˚), но днем воздух может прогреться до +9°. При этом вероятны осадки. Днем в воскресенье температура воздуха на юге края может уже превысить отметку +10 ˚. Дождей не ожидается.
Как ранее рассказал Properm.ru Андрей Шихов в первой декаде октября даже ожидается бабье лето, когда дневная температура воздуха в регионе достигнет +15°. Пока точные даты неизвестны.