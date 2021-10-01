В выходные в Пермском крае будет пасмурно и дождливо

Схожий прогноз дают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. Там отмечают, что ночь на 2 октября снова будет очень холодной (-1…-6 ˚, в Перми до -4 ˚), но днем воздух может прогреться до +9°. При этом вероятны осадки. Днем в воскресенье температура воздуха на юге края может уже превысить отметку +10 ˚. Дождей не ожидается.