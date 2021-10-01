Власти Перми убрали городские льготы для пассажиров автобуса №108

Posted 1 октября 2021, 09:29
Published 1 октября 2021, 09:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермяки больше не смогут оплачивать проезд льготными проездными и транспортными картами на межмуниципальном автобусном маршруте №108 «Автовокзал — Большое Савино». Как сообщает пресс-служба городского дептранса, бесплатная пересадка также перестала действовать сегодня, 1 октября.
Власти рассказали, что автобусы №108 полностью перешли на правила, установленные для пригородных маршрутов. Пермяки могут совершать льготные поездки только по электронным социальным проездным документам (ЭСПД). Также горожане могут оплатить проезд банковской картой или картой «Тройка». Цена поездки от автовокзала до аэропорта теперь составляет 52 рубля, она рассчитывается исходя из стоимости за километр пути.
В 2022 году городская мэрия планирует запустить новый автобусный маршрут №13 «деревня Песьянка — Комсомольская площадь». Он будет льготным, как и все городские маршруты.