Власти Перми убрали городские льготы для пассажиров автобуса №108

Власти рассказали, что автобусы №108 полностью перешли на правила, установленные для пригородных маршрутов. Пермяки могут совершать льготные поездки только по электронным социальным проездным документам (ЭСПД). Также горожане могут оплатить проезд банковской картой или картой «Тройка». Цена поездки от автовокзала до аэропорта теперь составляет 52 рубля, она рассчитывается исходя из стоимости за километр пути.