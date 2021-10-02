properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2021, 07:28

Published 2 октября 2021, 07:28

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Когда ждать снег? Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Пермском крае

Когда ждать снег? Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Пермском крае

2 октября 2021, 07:28
Фото: 1MI.
В прошлом году первый снег выпал в Перми 17 октября.

В первой половине октября погоду в Пермском крае будет определять блокирующий антициклон, что повлечет за собой сильный дефицит осадков. Второй месяц осени будет в регионе умеренно теплым и сухим. Средняя температура воздуха на юге края может быть выше нормы на 0,5–1˚, на севере на 2˚, а количество осадков будет меньше нормы на 30–50%. Причем осадки в основном будут во второй половине месяца. Нынешний октябрь синоптики ГИС-Центра ПГНИУ ожидают примерно таким же, как и в прошлом году, когда средняя температура в краевой столице составила +4,2˚.

С 2 по 8 октября осадков не ожидается, но будут сильные заморозки из-за арктического вторжения — на востоке края до -5…-7˚, на остальной территории -2…-5˚. Дневная температура не превысит +5…+8˚. Затем начнется потепление, при котором воздух может прогреться до +9…+14˚. В целом первые десять дней ожидаются немного прохладнее нормы на юге и около нормы — на севере.

Середина месяца может быть теплой — выше нормы на 2–3˚. В третьей декаде месяца погода ожидается неустойчивой. Первые снегопады синоптики ожидают во второй половине месяца. В прошлом году первый снег и временный снежный покров был в Перми 17 октября.

#Регион#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика