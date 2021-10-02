Когда ждать снег? Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Пермском крае

В первой половине октября погоду в Пермском крае будет определять блокирующий антициклон, что повлечет за собой сильный дефицит осадков. Второй месяц осени будет в регионе умеренно теплым и сухим. Средняя температура воздуха на юге края может быть выше нормы на 0,5–1˚, на севере на 2˚, а количество осадков будет меньше нормы на 30–50%. Причем осадки в основном будут во второй половине месяца. Нынешний октябрь синоптики ГИС-Центра ПГНИУ ожидают примерно таким же, как и в прошлом году, когда средняя температура в краевой столице составила +4,2˚.