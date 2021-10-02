Когда ждать снег? Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Пермском крае

Posted 2 октября 2021, 07:28
Published 2 октября 2021, 07:28
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В первой половине октября погоду в Пермском крае будет определять блокирующий антициклон, что повлечет за собой сильный дефицит осадков. Второй месяц осени будет в регионе умеренно теплым и сухим. Средняя температура воздуха на юге края может быть выше нормы на 0,5–1˚, на севере на 2˚, а количество осадков будет меньше нормы на 30–50%. Причем осадки в основном будут во второй половине месяца. Нынешний октябрь синоптики ГИС-Центра ПГНИУ ожидают примерно таким же, как и в прошлом году, когда средняя температура в краевой столице составила +4,2˚.
С 2 по 8 октября осадков не ожидается, но будут сильные заморозки из-за арктического вторжения — на востоке края до -5…-7˚, на остальной территории -2…-5˚. Дневная температура не превысит +5…+8˚. Затем начнется потепление, при котором воздух может прогреться до +9…+14˚. В целом первые десять дней ожидаются немного прохладнее нормы на юге и около нормы — на севере.
Середина месяца может быть теплой — выше нормы на 2–3˚. В третьей декаде месяца погода ожидается неустойчивой. Первые снегопады синоптики ожидают во второй половине месяца. В прошлом году первый снег и временный снежный покров был в Перми 17 октября.