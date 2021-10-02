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Posted 2 октября 2021, 07:11

Published 2 октября 2021, 07:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермяки в выходные смогут пройти вакцинацию от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции

2 октября 2021, 07:11
Сюжет
Коронавирус в Перми
Со следующей недели в Пермском крае для доступа в театры, кинотеатры, на спортивные и культурные мероприятия понадобятся QR-коды. Их можно получить после вакцинации через «Госуслуги».

В эти выходные в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации от коронавируса и гриппа:

  • Торгово-развлекательный комплекс «Планета», шоссе Космонавтов, 162 б (1-й этаж). 2 и 3 октября с 12:00 до 18:00.
  • Гипермаркет «Магнит Семейный», ул. Светлогорская, 15а. 2 и 3 октября с 9:00 до 13:00.
  • Торгово-развлекательный комплекс «СпешиLove», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж. 2–3, 5–10 октября с 11:00 до 17:00.

В гипермаркете «Магнит» доступны вакцины от коронавируса «Спутник-V» и «Спутник-Лайт». В ТРК «СпешиLove» — «Спутник V», «Спутник-Лайт» и вакцина от пневмококковой инфекции, в ТРЦ «Планета» — «Спутник-Лайт». Также во всех пунктах доступна вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».

Перед процедурой иммунизации врачи проводят осмотр. Также нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

#Общество#Коронавирус в Перми
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