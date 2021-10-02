Пермяки в выходные смогут пройти вакцинацию от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции

Posted 2 октября 2021, 07:11
Published 2 октября 2021, 07:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В эти выходные в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации от коронавируса и гриппа:
В гипермаркете «Магнит» доступны вакцины от коронавируса «Спутник-V» и «Спутник-Лайт». В ТРК «СпешиLove» — «Спутник V», «Спутник-Лайт» и вакцина от пневмококковой инфекции, в ТРЦ «Планета» — «Спутник-Лайт». Также во всех пунктах доступна вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».
Перед процедурой иммунизации врачи проводят осмотр. Также нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.