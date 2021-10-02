Прижал к стене ради золотой цепочки и колец. Березниковца отправили в колонию строгого режима

В пресс-службе суда рассказали, что мужчина был в одном из магазинво города, где украл из женской сумки, которая была в нише тумбы, кошелек с деньгами. Кроме того, злоумышленник у одного из домов подбежал к одной из прохожих со спины, прижал ее к стене и начал угрожать. Он сделал это для того, чтобы получить золотую цепочку с кулоном и два золотых кольца. В итоге мужчина скрылся с имуществом.