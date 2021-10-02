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Posted 2 октября 2021, 15:12

Published 2 октября 2021, 15:12

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Прижал к стене ради золотой цепочки и колец. Березниковца отправили в колонию строгого режима

Прижал к стене ради золотой цепочки и колец. Березниковца отправили в колонию строгого режима

2 октября 2021, 15:12
Фото: 1MI.
Мужчина еще может обжаловать приговор.

Березниковский городской суд рассмотрел дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в краже и разбое с угрозой применения насилия.

В пресс-службе суда рассказали, что мужчина был в одном из магазинво города, где украл из женской сумки, которая была в нише тумбы, кошелек с деньгами. Кроме того, злоумышленник у одного из домов подбежал к одной из прохожих со спины, прижал ее к стене и начал угрожать. Он сделал это для того, чтобы получить золотую цепочку с кулоном и два золотых кольца. В итоге мужчина скрылся с имуществом.

За преступления суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

#Происшествия
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