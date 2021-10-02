В Перми ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в выходные

Posted 2 октября 2021, 07:45
Published 2 октября 2021, 07:45
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми до 4 октября сотрудники ГИБДД будут проводить несколько рейдовых мероприятий: «Опасный водитель» «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге!». Цель рейдов — пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе внимание будет уделено выявлению водителей, которые пьяными сели за руль.
За пьяное вождение водителей могут лишить прав на срок до двух лет и штрафовать на 30 тыс. рублей. Повторное нарушение уже является уголовным преступлением, за которое можно получить срок в колонии до двух лет, лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей. В ГИБДД напоминают, что пермяки могут сообщить о пьяных водителях по телефону дежурной части: 246 79 00 или 102.