properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2021, 07:45

Published 2 октября 2021, 07:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в выходные

В Перми ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в выходные

2 октября 2021, 07:45
Фото: 1MI.
За пьяное вождение прав можно лишиться на срок до двух лет. Однако после повторного нарушения есть риск лишиться свободы.

В Перми до 4 октября сотрудники ГИБДД будут проводить несколько рейдовых мероприятий: «Опасный водитель» «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге!». Цель рейдов — пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе внимание будет уделено выявлению водителей, которые пьяными сели за руль.

За пьяное вождение водителей могут лишить прав на срок до двух лет и штрафовать на 30 тыс. рублей. Повторное нарушение уже является уголовным преступлением, за которое можно получить срок в колонии до двух лет, лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей. В ГИБДД напоминают, что пермяки могут сообщить о пьяных водителях по телефону дежурной части: 246 79 00 или 102.

#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика