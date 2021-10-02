В Перми ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в выходные

За пьяное вождение водителей могут лишить прав на срок до двух лет и штрафовать на 30 тыс. рублей. Повторное нарушение уже является уголовным преступлением, за которое можно получить срок в колонии до двух лет, лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей. В ГИБДД напоминают, что пермяки могут сообщить о пьяных водителях по телефону дежурной части: 246 79 00 или 102.