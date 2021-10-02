В Перми осудили музыканта, который уснул в ТЦ, а утром украл деньги из кафе

Его признали виновным в краже с незаконным проникновением, что является уголовным преступлением. В итоге уголовное дело было прекращено, но музыканту назначили штраф в размере 20 тыс. рублей, который он должен выплатить в течение 2 месяцев со дня выступления постановления суда в законную силу.