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Posted 2 октября 2021, 10:00

Published 2 октября 2021, 10:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми осудили музыканта, который уснул в ТЦ, а утром украл деньги из кафе

В Перми осудили музыканта, который уснул в ТЦ, а утром украл деньги из кафе

2 октября 2021, 10:00
Фото: 1MI.
Пермяк должен будет выплатить штраф в 20 тыс. рублей.

Свердловский районный суд осудил пермяка, работающего музыкантом. Выяснилось, что мужчина уснул на лавочке в здании ТЦ «Семь Пятниц». Рано утром он проснулся и начал ходить по торговому центру. На фуд-корте он увидел стойку кафе «Хот-доги и пончики», откуда украл 2 тыс. рублей и выпил «Кока-Колу» из жестяной банки 0.33 литра стоимостью 24 рубля.

Его признали виновным в краже с незаконным проникновением, что является уголовным преступлением. В итоге уголовное дело было прекращено, но музыканту назначили штраф в размере 20 тыс. рублей, который он должен выплатить в течение 2 месяцев со дня выступления постановления суда в законную силу.

#Происшествия
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