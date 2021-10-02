В Перми осудили музыканта, который уснул в ТЦ, а утром украл деньги из кафе

Posted 2 октября 2021, 10:00
Published 2 октября 2021, 10:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Свердловский районный суд осудил пермяка, работающего музыкантом. Выяснилось, что мужчина уснул на лавочке в здании ТЦ «Семь Пятниц». Рано утром он проснулся и начал ходить по торговому центру. На фуд-корте он увидел стойку кафе «Хот-доги и пончики», откуда украл 2 тыс. рублей и выпил «Кока-Колу» из жестяной банки 0.33 литра стоимостью 24 рубля.
Его признали виновным в краже с незаконным проникновением, что является уголовным преступлением. В итоге уголовное дело было прекращено, но музыканту назначили штраф в размере 20 тыс. рублей, который он должен выплатить в течение 2 месяцев со дня выступления постановления суда в законную силу.