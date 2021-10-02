Житель Березников отправиться в колонию за хранение наркотиков

Posted 2 октября 2021, 12:37
Published 2 октября 2021, 12:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Березниковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли по ч.2 ст.228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба суда, осужденный заказал в наркотики в интернет-магазине, а забрал через тайник-закладку.
За преступление мужчину отправили на 3 года в колонию общего режима. Также он должен выплатить штраф — 30 тыс. рублей. Осужденный еще может обжаловать приговор, так как он не вступил в законную силу.