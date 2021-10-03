Футбольный агент пытается оспорить отказ в привлечении правления «Амкара» к субсидиарной ответственности

Posted 3 октября 2021, 07:16
Published 3 октября 2021, 07:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Арбитражный суд Пермского края оставил апелляционную жалобу футбольного агента Сергея Базанова без движения. Информация об этом опубликована в картотеке суда в минувшую субботу, 2 октября. Жалоба поступила в суд 27 сентября.
Предприниматель пытался оспорить отказ в привлечении бывших руководителей футбольного клуба «Амкар» к субсидиарной ответственности. Однако суд решил, что апелляционная жалоба подана с нарушением действующего законодательства. Сергей Базанов не приложил к ней документы, подтверждающие, что он уведомил представителя собрания кредиторов о поданной апелляции. Либо же предприниматель должен был сообщить о жалобе самому кредитору, которым является ООО «Частная охранная организация «Цербер-Пермь». После этого футбольный агент обратился в арбитраж с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока. Однако суд отказался рассматривать ходатайство, потому что жалоба была подана в срок, установленный законодательством.
В итоге Семнадцатый арбитражный апелляционный суд предложил Базанову предоставить недостающие документы в срок до 8 ноября текущего года. На это время его жалобу оставили без движения. Если Сергей Базанов не направит подтверждающие документы, то на следующий день суд вернет его поданную апелляционную жалобу.
Этим летом, 19 августа, арбитраж отказался удовлетворить иск футбольного агента о привлечении руководства и правления «Амкара» к субсидиарной ответственности на сумму 540 млн рублей. Самому Сергею Базанову задолжали около 10 млн рублей.
Футбольный клуб «Амкар» прекратил существовать в июне 2018 года. Из-за недостаточных финансовых гарантий и просроченных задолженностей он не смог пройти лицензирование в РФС и потерял право на выступление в премьер-лиге. В сентябре 2018 года бывший президент «Амкара» Геннадий Шилов заявил о банкротстве футбольного клуба.