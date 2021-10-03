Футбольный агент пытается оспорить отказ в привлечении правления «Амкара» к субсидиарной ответственности

Предприниматель пытался оспорить отказ в привлечении бывших руководителей футбольного клуба «Амкар» к субсидиарной ответственности. Однако суд решил, что апелляционная жалоба подана с нарушением действующего законодательства. Сергей Базанов не приложил к ней документы, подтверждающие, что он уведомил представителя собрания кредиторов о поданной апелляции. Либо же предприниматель должен был сообщить о жалобе самому кредитору, которым является ООО «Частная охранная организация «Цербер-Пермь». После этого футбольный агент обратился в арбитраж с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока. Однако суд отказался рассматривать ходатайство, потому что жалоба была подана в срок, установленный законодательством.