Пермский «Молот» одержал победу над ХК «Звезда» из Москвы

Финальный счет составил 3:1 в пользу пермяков. Первые два периода прошли без шайб, счет оставался закрытым. Шайбы забросили Илья Чефанов, Матвей Банников и Камиль Шиафотдинов. Со стороны соперника в ворота пермяков единственный раз попал Иван Силаев. Сейчас ХК «Молот» занимает третье место в турнирной таблице.