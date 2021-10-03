Пермский «Молот» одержал победу над ХК «Звезда» из Москвы

Posted 3 октября 2021, 15:24
Published 3 октября 2021, 15:24
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над командой «Звезда» из Москвы. Как сообщает пресс-служба клуба, домашняя игра прошла сегодня, 3 октября, в УДС «Молот».
Финальный счет составил 3:1 в пользу пермяков. Первые два периода прошли без шайб, счет оставался закрытым. Шайбы забросили Илья Чефанов, Матвей Банников и Камиль Шиафотдинов. Со стороны соперника в ворота пермяков единственный раз попал Иван Силаев. Сейчас ХК «Молот» занимает третье место в турнирной таблице.
Следующая игра «Молота» состоится 9 октябя в 19:00 с «Нефтяником» из Альметьевска.