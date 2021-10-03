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Posted 3 октября 2021, 05:55

Published 3 октября 2021, 05:55

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Ранее судимый соликамец отправится в колонию за пьяное вождение

Ранее судимый соликамец отправится в колонию за пьяное вождение

3 октября 2021, 05:55
Фото: 1MI.
В 2014 году мужчину уже осудили за пьяное вождение, в результате которого пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

В Соликамске ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение автомобиля лицом, имеющим судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел поздно вечером 28 июля текущего года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля. Его задержали в южной части города в 22:45. Сотрудники ДПС провели медосвидетельствование и обнаружили в выдыхаемом водителем воздухе концентрацию абсолютного этилового спирта 1,39 мг/л. Во время дальнейшей проверки полицейские выяснили, что соликамец был осужден за совершение преступлений по:

  • ч. 2 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека);
  • ст. 125 (оставление в опасности);
  • ч. 2 ст. 69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений).

Тогда, 7 ноября 2014 года, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на три года.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. 29 сентября текущего года суд приговорил соликамца к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права управления транспортными средствами на пять лет. Приговор пока не вступил в силу.

#Происшествия
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