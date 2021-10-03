Ранее судимый соликамец отправится в колонию за пьяное вождение

Posted 3 октября 2021, 05:55
Published 3 октября 2021, 05:55
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Соликамске ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (повторное пьяное вождение автомобиля лицом, имеющим судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Инцидент произошел поздно вечером 28 июля текущего года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля. Его задержали в южной части города в 22:45. Сотрудники ДПС провели медосвидетельствование и обнаружили в выдыхаемом водителем воздухе концентрацию абсолютного этилового спирта 1,39 мг/л. Во время дальнейшей проверки полицейские выяснили, что соликамец был осужден за совершение преступлений по:
Тогда, 7 ноября 2014 года, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на три года.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. 29 сентября текущего года суд приговорил соликамца к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права управления транспортными средствами на пять лет. Приговор пока не вступил в силу.