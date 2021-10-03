Ранее судимый соликамец отправится в колонию за пьяное вождение

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. 29 сентября текущего года суд приговорил соликамца к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права управления транспортными средствами на пять лет. Приговор пока не вступил в силу.