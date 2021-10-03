Угрожал ножом и обрезом ружья. В Прикамье мужчина обокрал фермера и напал на продавщиц в магазине

На следующий день, вечером, обвиняемый совершил налет на магазин в селе Ивановское. В это время на торговой точке находились две продавщицы, а также малолетняя дочь одной из них. Мужчина угрожал пострадавшим ножом и обрезом, после чего похитил у женщин ювелирные украшения, деньги, продукты питания и алкогольные напитки. Затем он связал потерпевших и сбежал.