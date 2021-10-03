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Posted 3 октября 2021, 10:57

Published 3 октября 2021, 10:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Угрожал ножом и обрезом ружья. В Прикамье мужчина обокрал фермера и напал на продавщиц в магазине

3 октября 2021, 10:57
Уголовное дело направлено в суд.

В Прикамье 51-летний мужчина без определенного места жительства обвиняется в преступлениях, предусмотренных:

  • ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража);
  • п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище);
  • ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия);
  • ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов);
  • ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия);
  • ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение и перевозка оружия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемый нарушал закон 20 и 21 июля текущего года. На территории подсобного хозяйства в Ильинском округе он незаконно пробрался в дом фермера. Мужчина тайком забрал деньги и другое имущество, среди которого были охотничье ружье и патроны. Злоумышленник переделал ружье в обрез, который носил и перевозил с собой.

На следующий день, вечером, обвиняемый совершил налет на магазин в селе Ивановское. В это время на торговой точке находились две продавщицы, а также малолетняя дочь одной из них. Мужчина угрожал пострадавшим ножом и обрезом, после чего похитил у женщин ювелирные украшения, деньги, продукты питания и алкогольные напитки. Затем он связал потерпевших и сбежал.

Женщины освободились и тут же сообщили о нападении в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого, желавшего уехать в Пермь. С собой у мужчины были украденное имущество, обрез ружья и боеприпасы. На время следствия злоумышленник находился под стражей.

Следствие направило уголовное дело в суд, где его рассмотрят по существу.

#Происшествия
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