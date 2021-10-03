В Пермском Политехе продлили дистант из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Posted 3 октября 2021, 05:07
Published 3 октября 2021, 05:07
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) продлили дистанционное обучение. Как сообщает пресс-служба вуза, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе — ростом числа заболевших коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на сайте университета.
Студенты вернутся к очным парам с 11 октября. При этом учебные занятия с потоком более 50 человек, будут переведены в дистанционный формат. Ранее руководство ПНИПУ планировало вернуть учащихся к очному обучению еще 4 октября.
В удаленном формате сейчас учатся и студенты Пермского классического университета (ПГНИУ). Вуз рассчитывает возобновить традиционное обучение в субботу, 9 октября.