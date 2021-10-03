properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2021, 05:07

Published 3 октября 2021, 05:07

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском Политехе продлили дистант из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Пермском Политехе продлили дистант из-за ухудшения ситуации с COVID-19

3 октября 2021, 05:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
На удаленке сейчас находятся студенты еще одного из пермских вузов — ПГНИУ.

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) продлили дистанционное обучение. Как сообщает пресс-служба вуза, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе — ростом числа заболевших коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на сайте университета.

Студенты вернутся к очным парам с 11 октября. При этом учебные занятия с потоком более 50 человек, будут переведены в дистанционный формат. Ранее руководство ПНИПУ планировало вернуть учащихся к очному обучению еще 4 октября.

В удаленном формате сейчас учатся и студенты Пермского классического университета (ПГНИУ). Вуз рассчитывает возобновить традиционное обучение в субботу, 9 октября.

#Общество#Коронавирус в Перми#Образование#ПНИПУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика