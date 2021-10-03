В Прикамье на этой неделе проводили 11,8 тысячи исследований на коронавирус в сутки

В среднем на прошедшей неделе специалисты лабораторий региона проводили 11,8 тыс. тестов на COVID-19 в день. Сейчас в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех, кому по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.