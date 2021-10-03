В Прикамье на этой неделе проводили 11,8 тысячи исследований на коронавирус в сутки

Posted 3 октября 2021, 09:39
Published 3 октября 2021, 09:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Прикамье с начала распространения коронавируса провели уже 3 млн 49 тыс. исследований на выявление инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Статистика приведена на субботу, 2 октября.
В среднем на прошедшей неделе специалисты лабораторий региона проводили 11,8 тыс. тестов на COVID-19 в день. Сейчас в регионе достаточно тест-систем, а исследования доступны для всех, кому по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
По данным на сегодня, 3 октября, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 103 074 заболевших коронавирусом, из них 90 898 человек выздоровели, еще 4 945 — скончались.