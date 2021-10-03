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Posted 3 октября 2021, 03:53

Published 3 октября 2021, 03:53

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Прикамье за сутки зарегистрировано 9 ДТП и 17 пожаров. Сводка происшествий

В Прикамье за сутки зарегистрировано 9 ДТП и 17 пожаров. Сводка происшествий

3 октября 2021, 03:53
Фото: 1MI.
Больше всего инцидентов зафиксировано в краевой столице.

В Пермском крае за последние сутки зарегистрировано 17 пожаров и девять ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью.

В Кизеловском и Соликамском городских округах загорелись надворные постройки, а в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми — неэксплуатируемые здания. В городском округе Березники и Ординском муниципальном округе пожарные потушили частные жилые дома. В Пермском муниципальном районе, а также Свердловском, Кировском и Индустриальном районах Перми загорелся мусор. В Чайковском городском округе огонь вспыхнул в автомобиле, в Куединском муниципальном округе — в здании столярного цеха. В Пермском муниципальном районе и Березовском муниципальном районе пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме. В Лысьвенском и Чусовском городских округах, а также в Пермском муниципальном районе загорелись бани.

В Кудымкарском муниципальном округе водитель сбил животное. В Оханском городском и Сивинском муниципальном округах, а также в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми автомобилисты допустили наезд на пешеходов. В Мотовилихинском районе Перми, Пермском муниципальном районе, Верещагинском и Губахинском городских округах произошли аварии с участием двух транспортных средств.

#Происшествия#Мчс
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