В Прикамье за сутки зарегистрировано 9 ДТП и 17 пожаров. Сводка происшествий

В Кизеловском и Соликамском городских округах загорелись надворные постройки, а в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми — неэксплуатируемые здания. В городском округе Березники и Ординском муниципальном округе пожарные потушили частные жилые дома. В Пермском муниципальном районе, а также Свердловском, Кировском и Индустриальном районах Перми загорелся мусор. В Чайковском городском округе огонь вспыхнул в автомобиле, в Куединском муниципальном округе — в здании столярного цеха. В Пермском муниципальном районе и Березовском муниципальном районе пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме. В Лысьвенском и Чусовском городских округах, а также в Пермском муниципальном районе загорелись бани.