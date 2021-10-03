Восемь пермских школ попали в ТОП-10 школ Прикамья, чьи выпускники поступают в ведущие российские вузы

Posted 3 октября 2021, 04:47
Published 3 октября 2021, 04:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Восемь пермских школ вошли в десятку лучших школ Пермского края, выпускники которых чаще всего поступают в ведущие вузы России. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, такие результаты исследования приводят аналитики рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
Согласно рейтингу, в ТОП-10 лучших школ Пермского края попали:
Также специалисты RAEX составили ТОП-20 школ Приволжского федерального округа, чьи выпускники поступили в именитые российские вузы. В рейтинге оказались пермские учебные заведения: школа №146 (8 место) и лицей №1 (14 место).