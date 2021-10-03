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Posted 3 октября 2021, 04:47

Published 3 октября 2021, 04:47

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Восемь пермских школ попали в ТОП-10 школ Прикамья, чьи выпускники поступают в ведущие российские вузы

Восемь пермских школ попали в ТОП-10 школ Прикамья, чьи выпускники поступают в ведущие российские вузы

3 октября 2021, 04:47
Фото: 1MI.
Также две из них вошли в ТОП-20 лучших школ Приволжского федерального округа по этому же критерию.

Восемь пермских школ вошли в десятку лучших школ Пермского края, выпускники которых чаще всего поступают в ведущие вузы России. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, такие результаты исследования приводят аналитики рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Согласно рейтингу, в ТОП-10 лучших школ Пермского края попали:

  • школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики;
  • лицей №1;
  • лицей №2;
  • школа №9 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла;
  • гимназия №17;
  • лицей №10;
  • лицей №4;
  • школа №22 с углубленным изучением иностранных языков.

Также специалисты RAEX составили ТОП-20 школ Приволжского федерального округа, чьи выпускники поступили в именитые российские вузы. В рейтинге оказались пермские учебные заведения: школа №146 (8 место) и лицей №1 (14 место).

#Общество#Образование
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