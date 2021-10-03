Восемь пермских школ попали в ТОП-10 школ Прикамья, чьи выпускники поступают в ведущие российские вузы

Также две из них вошли в ТОП-20 лучших школ Приволжского федерального округа по этому же критерию.

Восемь пермских школ вошли в десятку лучших школ Пермского края, выпускники которых чаще всего поступают в ведущие вузы России. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, такие результаты исследования приводят аналитики рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Согласно рейтингу, в ТОП-10 лучших школ Пермского края попали: школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики;

лицей №1;

лицей №2;

школа №9 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла;

гимназия №17;

лицей №10;

лицей №4;

школа №22 с углубленным изучением иностранных языков. Также специалисты RAEX составили ТОП-20 школ Приволжского федерального округа, чьи выпускники поступили в именитые российские вузы. В рейтинге оказались пермские учебные заведения: школа №146 (8 место) и лицей №1 (14 место).