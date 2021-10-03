Жителя Верещагино осудят за пьяное нападение на сотрудника ДПС

Posted 3 октября 2021, 10:26
Published 3 октября 2021, 10:26
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Верещагинском городском округе будут судить ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Ночью 4 сентября текущего года мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти с ними в служебную машину для дальнейшего разбирательства. Уже в салоне служебного автомобиля мужчина применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС.
Во время расследования следователь осмотрел место происшествия, допросил потерпевшего, обвиняемого и свидетелей. Также проведены необходимые судебные экспертизы. Сейчас следствие утвердило обвинительное заключение по делу и направило его в суд для рассмотрения по существу.