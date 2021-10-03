Жителя Верещагино осудят за пьяное нападение на сотрудника ДПС

Ночью 4 сентября текущего года мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти с ними в служебную машину для дальнейшего разбирательства. Уже в салоне служебного автомобиля мужчина применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС.