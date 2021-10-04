Чаще всего за сутки в Пермском крае горели бани. Сводка МЧС

В Пермском крае за последние сутки сотрудники МЧС реагировали на 18 пожаров и на 10 дорожно-транспортных происшествий. Пожары были: в Кишертском и Чернушинском округе горел автомобиль; горел частный жилой дом в Пермском районе; бани в Пермском и Орджиникидзевском районах, а также в Нытвенском, Чайковском, Еловском, Добрянском, Горнозаводском и Краснокамском округах; многоквартирный дом в Соликамском округе; неиспользуемое строение в Краснокамском округе и Индустриальном районе; в дачном доме в Кировском районе.