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Posted 4 октября 2021, 03:47

Published 4 октября 2021, 03:47

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Чаще всего за сутки в Пермском крае горели бани. Сводка МЧС

Чаще всего за сутки в Пермском крае горели бани. Сводка МЧС

4 октября 2021, 03:47
Фото: 1MI.
Лесных пожаров за сутки в регионе не зафиксировано.

В Пермском крае за последние сутки сотрудники МЧС реагировали на 18 пожаров и на 10 дорожно-транспортных происшествий. Пожары были: в Кишертском и Чернушинском округе горел автомобиль; горел частный жилой дом в Пермском районе; бани в Пермском и Орджиникидзевском районах, а также в Нытвенском, Чайковском, Еловском, Добрянском, Горнозаводском и Краснокамском округах; многоквартирный дом в Соликамском округе; неиспользуемое строение в Краснокамском округе и Индустриальном районе; в дачном доме в Кировском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в Пермском районе опрокинулся автомобиль; в Ленинском, Дзержинском, Свердловском районах, а также в Краснокамском и Чернушинском округах спасатели реагировали на столкновение транспортных средств; автомобиль наехал на препятствие в Соликамском округе; в Верещагинском и Добрянском округах автомобили съехали в кювет; в Ленинском районе Перми пассажир упал в автобусе.

#Происшествия
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