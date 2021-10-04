Эксперт рассказала о сроках индексации детских и материнских пособий в России

Posted 4 октября 2021, 04:39
Published 4 октября 2021, 04:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Индексация детских и материнских пособий ожидается в феврале 2022 года на 4,3%. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Юлия Плеханова отметила, что многие из них зависят от величины минимального размера оплаты труда, как, например, пособия по беременности и родам. Агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта напоминает, что МРОТ в январе 2021 года увеличился до 12 792, в 2022 году он составит 13 617.
С февраля следующего года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 7 387 (сейчас — 7 082). Вдобавок, с начала года вырастет размер маткапитала. В следующем году на первого ребенка он составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 (если не была получено выплата за первого). Если маткапитал за первого ребенка был получен, то выплата за второго составит 161 772 рубля.