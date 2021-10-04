Эксперт рассказала о сроках индексации детских и материнских пособий в России

С февраля следующего года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 7 387 (сейчас — 7 082). Вдобавок, с начала года вырастет размер маткапитала. В следующем году на первого ребенка он составит 503 237 рублей, на второго — 665 009 (если не была получено выплата за первого). Если маткапитал за первого ребенка был получен, то выплата за второго составит 161 772 рубля.