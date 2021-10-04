Минздрав Прикамья рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие при стрельбе в ПГНИУ

Двое пострадавших при стрельбе в ПГНИУ находятся в больницах Перми. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, один из них — в удовлетворительном состоянии. Второй, 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в вузе, в стабильно тяжелом состоянии.