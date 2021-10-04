Минздрав Прикамья рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие при стрельбе в ПГНИУ

Posted 4 октября 2021, 10:10
Published 4 октября 2021, 10:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Двое пострадавших при стрельбе в ПГНИУ находятся в больницах Перми. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, один из них — в удовлетворительном состоянии. Второй, 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в вузе, в стабильно тяжелом состоянии.
Еще семь человек, пострадавших во время стрельбы, госпитализированы в стационары Москвы. Один находится в стабильно тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Состояние еще одного пациента врачи оценивают как удовлетворительное.
Стрельба в вузе произошла две недели назад, 20 сентября. Первокурсник юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров взял ружье, прошел на территорию кампуса и открыл огонь по людям. В результате шесть человек погибли, еще 47 — получили различные травмы.