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Posted 4 октября 2021, 13:32

Published 4 октября 2021, 13:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Москвича осудили за шантаж девушки из Кудымкара

Москвича осудили за шантаж девушки из Кудымкара

4 октября 2021, 13:32
Фото: 1MI.
Мужчина получил срок в виде ограничения свободы.

Кудымкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Москвы, которого признали виновным в вымогательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина был знаком с потерпевшей и обладал информацией, которая могла негативно повлиять на репутацию девушки. За молчания он требовал от нее крупную сумму, но девушка обратилась в полицию. В результате шантажиста задержали и в последствии осудили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

#Происшествия
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