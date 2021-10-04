Москвича осудили за шантаж девушки из Кудымкара

Мужчина был знаком с потерпевшей и обладал информацией, которая могла негативно повлиять на репутацию девушки. За молчания он требовал от нее крупную сумму, но девушка обратилась в полицию. В результате шантажиста задержали и в последствии осудили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.