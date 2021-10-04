Москвича осудили за шантаж девушки из Кудымкара

Posted 4 октября 2021, 13:32
Published 4 октября 2021, 13:32
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Кудымкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Москвы, которого признали виновным в вымогательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина был знаком с потерпевшей и обладал информацией, которая могла негативно повлиять на репутацию девушки. За молчания он требовал от нее крупную сумму, но девушка обратилась в полицию. В результате шантажиста задержали и в последствии осудили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.